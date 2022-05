Playoff Serie C 2021/2022, tabellone e accoppiamenti (Di martedì 17 maggio 2022) Tutto pronto per i Playoff di Serie C 2021/2022, ecco di seguito il tabellone completo sempre aggiornato e gli accoppiamenti per questa scoppiettante post season che metterà di fronte qualcosa come ventotto squadre in lotta per lo stesso obiettivo, vale a dire conquistare il quarto e ultimo pass per la Serie B. La caccia alla promozione è aperta e si articolerà come ogni anno attraverso diversi step che terranno conto della posizione di classifica della regular season, con dei vantaggi per chi ha finito in seconda, terza o quarta posizione, e anche per la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che in realtà verrà rimpiazzata, essendo già qualificata di diritto sia una che l’altra finalista, dall’undicesima del girone dove vi è la migliore ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Tutto pronto per idi, ecco di seguito ilcompleto sempre aggiornato e gliper questa scoppiettante post season che metterà di fronte qualcosa come ventotto squadre in lotta per lo stesso obiettivo, vale a dire conquistare il quarto e ultimo pass per laB. La caccia alla promozione è aperta e si articolerà come ogni anno attraverso diversi step che terranno conto della posizione di classifica della regular season, con dei vantaggi per chi ha finito in seconda, terza o quarta posizione, e anche per la vincitrice della Coppa Italia diC, che in realtà verrà rimpiazzata, essendo già qualificata di diritto sia una che l’altra finalista, dall’undicesima del girone dove vi è la migliore ...

