Pixel 6 Pro, pregi e difetti dello smartphone di Google (Di martedì 17 maggio 2022) Nella galassia di progetti di cui si occupa dalla sua nascita, tra il motore di ricerca che ha cambiato il mondo, un sistema operativo impiegato sul 70% dei dispositivi mobili utilizzati al mondo e innovative applicazioni d'intelligenza artificiale i cui esperimenti richiedono tanto tempo e tantissimi soldi, Google ha deciso di fare sul serio anche nella produzione di smartphone. Dal Nexus One lanciato nel 2010 insieme ad HTC è cambiato tutto, non solo nominalmente con l'arrivo di Google Pixel (nel 2016), ma anche e soprattuto nel voler offrire uno smartphone in grado di competere con i primi della classe. Un traguardo che Google ha tentato di raggiungere in un primo momento affidandosi a produttori affermati per concentrarsi esclusivamente sul software, senza però dar mai ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Nella galassia di progetti di cui si occupa dalla sua nascita, tra il motore di ricerca che ha cambiato il mondo, un sistema operativo impiegato sul 70% dei dispositivi mobili utilizzati al mondo e innovative applicazioni d'intelligenza artificiale i cui esperimenti richiedono tanto tempo e tantissimi soldi,ha deciso di fare sul serio anche nella produzione di. Dal Nexus One lanciato nel 2010 insieme ad HTC è cambiato tutto, non solo nominalmente con l'arrivo di(nel 2016), ma anche e soprattuto nel voler offrire unoin grado di competere con i primi della classe. Un traguardo cheha tentato di raggiungere in un primo momento affidandosi a produttori affermati per concentrarsi esclusivamente sul software, senza però dar mai ...

iupdate : iPhone 14 Pro vs Google Pixel 7 Pro - HDblog : RT @HDblog: Pixel 6, problemi al lettore di impronte? Con Android 13 beta 2 grandi miglioramenti - Tech4D_ : Pixel 7 e 7 Pro arriveranno in Italia, Google conferma: ecco quando - Gnoiser3 : Pixel 7 pro / iPhone 14 pro No lo sé Rick. - dcdeiv : @Google @googleitalia visto che non vedi l'ora, mi aspetto un regalo! Tipo il pixel 6 pro! -