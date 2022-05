Monza, bilancio 2021 in rosso: da Berlusconi 70 milioni (Di martedì 17 maggio 2022) Monza bilancio 2021 – Il Monza si appresta ad affrontare le semifinali dei play off di Serie B per la promozione nella massima serie. I biancorossi affronteranno il Brescia allo stadio “Mario Rigamonti” mercoledì alle ore 20.00 per il match d’andata. Nel frattempo, come riporta Radiocor, la società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 17 maggio 2022)– Ilsi appresta ad affrontare le semifinali dei play off di Serie B per la promozione nella massima serie. I biancorossi affronteranno il Brescia allo stadio “Mario Rigamonti” mercoledì alle ore 20.00 per il match d’andata. Nel frattempo, come riporta Radiocor, la società di Silvioe Adriano Galliani ha L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Monza, bilancio 2021 in rosso: da Berlusconi 70 milioni: Monza bilancio 2021 – Il Monza si appres… - CalcioFinanza : Il Monza chiude il bilancio 2021 in rosso di 31 milioni: Berlusconi dal 2018 ha già versato 70 milioni nelle casse… - AssMosaico : Oggi nella sede di @AssMosaico a Monza si svolge l'incontro finale con ragazzi e ragazze a conclusione dell'anno… - ComuneMonza : #Monzanews, con #DoteComune fino al 24 maggio si può presentare la domanda via mail per 3 tirocini della durata di… -