LIVE – Juventus U23-Padova, Playoff Serie C 2021/2022 (Di martedì 17 maggio 2022) La diretta LIVE di Juventus U23-Padova, match valevole i quarti di finale dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022. Squadre pronte a tornare in campo per la gara di andata del secondo turno della fase Nazionale. Appuntamento questa sera, martedì 17 maggio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Juventus U23-Padova SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) La direttadiU23-, match valevole i quarti di finale deidel campionato di. Squadre pronte a tornare in campo per la gara di andata del secondo turno della fase Nazionale. Appuntamento questa sera, martedì 17 maggio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTAU23-SportFace.

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium ?? Inizia ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri! LIVE: - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - Inter : ?? | REPORT Il nostro racconto della vittoria, we #MADEIT ?? ?? - infoitsport : LIVE TMW - Juventus, Allegri: 'Le lacrime di Dybala? Qui è cresciuto tantissimo' - infoitsport : LIVE TJ - Incontro in corso tra la Juventus e l'agente di Pogba -