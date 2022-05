Limite contanti, ecco quanto puoi avere in casa o in tasca per non essere multato (Di martedì 17 maggio 2022) Ci chiediamo spesso quanti soldi cash possiamo tenere con noi e quali sono dei limiti, se siamo liberi di tenere in tasca o nella nostra abitazione qualsiasi somma di denaro contante. Vediamo come. Circa il cash attualmente possiamo utilizzare in contanti massimo 2mila euro, che poi dovrebbe scendere a 1000 euro, è vietato scambiare somme L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 17 maggio 2022) Ci chiediamo spesso quanti soldi cash possiamo tenere con noi e quali sono dei limiti, se siamo liberi di tenere ino nella nostra abitazione qualsiasi somma di denaro contante. Vediamo come. Circa il cash attualmente possiamo utilizzare inmassimo 2mila euro, che poi dovrebbe scendere a 1000 euro, è vietato scambiare somme L'articolo proviene da Leggilo.org.

peppemosca3 : @GioChirilly Hai ragione, bisogna alzare ancora il limite dei contanti, quello serve - angelobruno19 : @Beaoh11 Eh si sa per dare 47 milioni a certi partiti o per favorire l’evasione fiscale è il nero alzando a 2000€ i… - alexsdado : @Lorenzo32843904 @Miti_Vigliero Direi che col pd stanno in buona compagnia. condono fiscale abolizione cash back au… - claudiorecchia : @Corriere Anche il cane ha diritto ai suoi risparmi. Per loro nessun limite ai contanti -