Inter | TmW | “La squadra di Inzaghi non muore mai”

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 maggio 2022), TMW- Come scrive il portale Tuttomercatoweb l’in questo finale non è mai stata tramortita dove doveva cadere, una grande prova di forza. Ladiè sempre rimasta in scia al Milan. Nonostante i pronostici la davano come sicura perdente in alcune situazioni che potevano davvero dare una lettura diversa in certi casi al campionato. I nerazzurri hanno sempre avuto la grande lucidità di capire il momento e non solo avendo anche la forza di reagire e ribaltare gli esiti che in Coppa Italia.ha fatto un grande passo in vanti che però deve essere culminato dallo scudetto, all’ultima giornata. “Mai mi sarei aspettato dopo 120’ di Coppa Italia con annessa festa per aver vinto il secondo Trofeo stagionale contro la Juventus e il netto successo del Milan sull’Atalanta la bella ...