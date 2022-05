Felipe Anderson, Paganin: “Ha giocato bene in questa stagione. Sulla gara di ieri…” (Di martedì 17 maggio 2022) Massimo Paganain, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società laziale. Di seguito le sue parole Sulla partita di ieri sera tra Juventus e Lazio e su alcuni singoli della compagine di Sarri. Lazio, Paganin: “Hanno dimostrato di avere carattere” “La Lazio ha disputato una stagione in progressione migliorando la prima parte d’annata. Solamente i troppi gol subiti non gli hanno permesse di puntare più in alto, ai biancocelesti serve maggiore equilibrio. In ogni caso il progetto dei capitolini è buono, anche considerando gli investimenti delle altre squadre con cui il gap non è grandissimo. La Lazio ieri ha disputato una buona prova, soprattutto sotto il profilo della personalità. I biancocelesti hanno dimostrato carattere trovando un gol bellissimo con Milinkovic”. Felipe ... Leggi su seriea24 (Di martedì 17 maggio 2022) Massimo Paganain, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società laziale. Di seguito le sue parolepartita di ieri sera tra Juventus e Lazio e su alcuni singoli della compagine di Sarri. Lazio,: “Hanno dimostrato di avere carattere” “La Lazio ha disputato unain progressione migliorando la prima parte d’annata. Solamente i troppi gol subiti non gli hanno permesse di puntare più in alto, ai biancocelesti serve maggiore equilibrio. In ogni caso il progetto dei capitolini è buono, anche considerando gli investimenti delle altre squadre con cui il gap non è grandissimo. La Lazio ieri ha disputato una buona prova, soprattutto sotto il profilo della personalità. I biancocelesti hanno dimostrato carattere trovando un gol bellissimo con Milinkovic”....

