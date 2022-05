Ex albergo Taburno, Maglione: “Dalla Comunità Montana impegno per superare criticità” (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto«Stamattina, come preannunciato, ho effettuato un nuovo sopralluogo presso l’ex albergo del Parco del Taburno-Camposauro, insieme al presidente della Comunità Montana Gennaro Caporaso e alla struttura tecnica, per visionare lo stato della struttura. Ho constatato e apprezzato la disponibilità del presidente, che come me, condivide l’urgenza di restituire l’edificio alla cittadinanza, nella sua piena funzionalità. A questo scopo, Caporaso ha confermato l’impegno della Comunità teso a velocizzare il procedimento, attraverso uno specifico cronoprogramma, con tutti gli adempimenti tecnici e burocratici da completare. Allo stesso tempo, si sta lavorando alla ricerca di ulteriori fondi per completare la ristrutturazione dell’albergo. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto«Stamattina, come preannunciato, ho effettuato un nuovo sopralluogo presso l’exdel Parco del-Camposauro, insieme al presidente dellaGennaro Caporaso e alla struttura tecnica, per visionare lo stato della struttura. Ho constatato e apprezzato la disponibilità del presidente, che come me, condivide l’urgenza di restituire l’edificio alla cittadinanza, nella sua piena funzionalità. A questo scopo, Caporaso ha confermato l’dellateso a velocizzare il procedimento, attraverso uno specifico cronoprogramma, con tutti gli adempimenti tecnici e burocratici da completare. Allo stesso tempo, si sta lavorando alla ricerca di ulteriori fondi per completare la ristrutturazione dell’. ...

