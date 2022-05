Danhausen non dà fastidio | davvero

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 17 maggio 2022) Sin dai primi giorni della sua venuta in All Elite Wrestling,è stato attaccato dai fan italiani. Non sa lottare, non sa far comedy, è inutile, prende il posto di altri, non ha senso con la faccia pitturata, ma cosa se ne fanno. Insomma, è stato visto come quel wrestler così inadatto a qualsiasi realtà, da dividere totalmente l’opinione e a dar risalto alle accuse più diverse. Dopo tutto, con i tanti talenti che ci sono in giro, proprio uno comeandava preso? Eppure sorgono delle domande. Prendecosì tanto spazio? Toglie spazio a qualcuno migliore di lui? Incide nelle principali storyline di uno show? Ha ottenuto vittorie di prestigio contro atleti di maggiore caratura? La risposta è sempre No. Perché la AEW ha saputo ritagliare per lui uno spazio giusto, piccolo, non insignificante ma neanche ...