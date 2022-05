Calcio, Gueye nel tritacarne Lgbt: non gioca per non indossare la maglia arcobaleno (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag — Si abbatte la bufera mediatica sul giocatore del Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye. Il calciatore di origine senegalese è finito al centro di aspre polemiche per essersi rifiutato — così come era avvenuto l’anno scorso — di giocare contro il Montpellier per non dover indossare la maglia con il simbolo arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbt. L’episodio è stato portato alla luce dall’associazione per la lotta all’omofobia nello sport, Rosso Diretto. «L’omofobia non è un’opinione ma un reato. Lfp (lega Calcio) e Psg devono chiedere a Gana Gueye di spiegarsi e molto rapidamente. E punirlo se necessario», si legge nel loro tweet. Gueye contro la maglia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 maggio 2022) Roma, 17 mag — Si abbatte la bufera mediatica sultore del Paris Saint-Germain Idrissa Gana. Il calciatore di origine senegalese è finito al centro di aspre polemiche per essersi rifiutato — così come era avvenuto l’anno scorso — dire contro il Montpellier per non doverlacon il simboloa sostegno dei diritti. L’episodio è stato portato alla luce dall’associazione per la lotta all’omofobia nello sport, Rosso Diretto. «L’omofobia non è un’opinione ma un reato. Lfp (lega) e Psg devono chiedere a Ganadi spiegarsi e molto rapidamente. E punirlo se necessario», si legge nel loro tweet.contro la...

