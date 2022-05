Bonus Auto | difficoltà e tempi di consegna lo rendono quasi impossibile

Leggi su panorama

(Di martedì 17 maggio 2022) Incentivial via tra mille dubbi ed il rischio che di fatto sia un aiuto inutilizzabile. Il 16 maggio è entrato in vigore il decreto legge a supporto della riconversione ecologica dell’industriamobilistica in vista dello stop alla vendita delletermiche previsto, salvo rinvii, nel 2035. A questo scopo Governo ha messo a disposizione 700 milioni di euro per il 2022 e 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Gran parte di tale fondo servirà per finanziare, appunto, gli incentiviche prevedono sconti fino a 5.000 euro per l’acquisto di una nuova vettura a seconda del livello inquinante e delle caratteristiche del veicolo. Già da mesi i concessionari accettano prenotazioni dinuove da comprare con l’incentivo statale e si attende solo il click day (che sarà il ...