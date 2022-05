Antitrust: maxi multa di oltre 4 milioni sul mercato energetico (Di martedì 17 maggio 2022) L’Antitrust eroga una maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro a quattro società che operano nel mercato libero dell’energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale, sono state sanzionate Ajò Energia per 148.000 euro, Bluenergy per 2 milioni, Ubroker per 1.880.000 e Visite per 100.000 euro. Le condanne sono frutto di condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all’indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas nella progettazione delle condizioni economiche di fornitura appunto di energia elettrica e gas. Le indagini e l’erogazione della maxi multa L’Autorità di competenza ricorda, in riferimento alla maxi multa erogata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) L’eroga unaper un totale didi euro a quattro società che operano nellibero dell’energia. Secondo quanto pubblicato sul bollettino settimanale, sono state sanzionate Ajò Energia per 148.000 euro, Bluenergy per 2, Ubroker per 1.880.000 e Visite per 100.000 euro. Le condanne sono frutto di condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all’indicazione dei costi di fornitura dell’energia elettrica e/o del gas nella progettazione delle condizioni economiche di fornitura appunto di energia elettrica e gas. Le indagini e l’erogazione dellaL’Autorità di competenza ricorda, in riferimento allaerogata ...

