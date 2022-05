Ancora guai per Harry, appena si muove fa danno: non c’è tregua per lui – tutta colpa di un massaggio… (Di martedì 17 maggio 2022) Il principe Harry ama tenersi in forma e praticare fitness, tanto che di recente il Duca di Sussex ha voluto ribadire anche l’importanza del fitness mentale. tuttavia, anche ad un personaggio importante come lui può capitare che un esercizio di aerobica vada talmente male da costringerlo ad un massaggio davanti a tutti. Sui social – specialmente su Instagram – sono diventate virali le immagini che mostrano il principe Harry sottoposto ad un massaggio di emergenza dopo aver avuto qualche problemino durante gli esercizi di fitness. Nelle foto, infatti, si vede Harry che si impegna molto e sembra anche a suo agio nel lavoro per tonificare il suo corpo, ma ad un certo punto ecco l’immagine che lo mostra con l’addome scoperto e il viso piuttosto contratto per il dolore. Dietro di lui qualcuno lo sta ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 17 maggio 2022) Il principeama tenersi in forma e praticare fitness, tanto che di recente il Duca di Sussex ha voluto ribadire anche l’importanza del fitness mentale.via, anche ad un personaggio importante come lui può capitare che un esercizio di aerobica vada talmente male da costringerlo ad un massaggio davanti a tutti. Sui social – specialmente su Instagram – sono diventate virali le immagini che mostrano il principesottoposto ad un massaggio di emergenza dopo aver avuto qualche problemino durante gli esercizi di fitness. Nelle foto, infatti, si vedeche si impegna molto e sembra anche a suo agio nel lavoro per tonificare il suo corpo, ma ad un certo punto ecco l’immagine che lo mostra con l’addome scoperto e il viso piuttosto contratto per il dolore. Dietro di lui qualcuno lo sta ...

