A Procida 2022 la scienziata dei buchi neri | De Laurentis inaugura gli Esercizi sul futuro

(Di martedì 17 maggio 2022) Lo scorso 12 maggio è stato svelato, per la prima volta, il “volto” del buco nero al centro della via Lattea, a 27 mila anni luce dalla Terra. Il mondo ha così ammirato le prime immagini di Sagittarius A*, fotografato dalla rete di telescopi del progetto internazionale Event Horizon Telescope. Nel team di 300 ricercatori di 80 istituti in tutto il mondo che insieme formano la Collaborazione EHT, con otto radiotelescopi posizionati in punti strategici del globo per riuscire a fotografare un corpo celeste con una massa 4 milioni di volte più grande del nostro sole, c’è un’astrofisica napoletana, Mariafelicia De. Parte da lei, domenica 22 maggio alle 17.30 in piazza dei Martiri a, l’iniziativa “sul. Dialoghi su contemporaneità e antropocene”, a cura di KforB e nell’ambito di ...