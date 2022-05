Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 16 MAGGIO12.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SU VIA TIBURTINA A TIVOLI SENSO UNICO ALTERNATO PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLE PIAGGE E VIALE MANNELLI CI SONO CODE IN ENTRABE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO ASU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E CASTELNO ANCHE QUI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA STAZIONE RE DIDELLA LINEA METRO A E CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E PONTE LUNGO INOLTRE DA OGGI NUOVE POTATURE LUNGO LA CORSIA TRAMVIARIA DI VIA PENESTINA. LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO SOSTITUITE DA BUS SU TUTTO IL PERCORSO MENTRE LA 19 SOSTITUITA DA NAVETTE TRA PIAZZA DEI GERANEI E ...