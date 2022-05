Maneskin cantano “If I Can Dream” nella colonna sonora di Elvis (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è passato molto tempo da quando i Maneskin si esibivano per le strade di Roma. Oggi i vincitori del concorso Eurovision 2021 hanno aperto il concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti a novembre scorso. La rock band italiana ha rivelato una nuova entusiasmante collaborazione per Elvis – Il film. L’annuncio è arrivato durante il ritorno trionfale alla grande finale dell’Eurovision Song Contest a Torino, sabato sera. Il gruppo, composto da Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, ha avuto un anno frenetico da quando ha portato a casa il trofeo dell’Eurovision lo scorso maggio. Oltre ad essere apparsi al Saturday Night Live e al Coachella Festival, hanno appena pubblicato un nuovo singolo, Supermodel, a cui hanno lavorato con l’artista pop svedese, Max Martin. Oltre ad averlo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 16 maggio 2022) Non è passato molto tempo da quando isi esibivano per le strade di Roma. Oggi i vincitori del concorso Eurovision 2021 hanno aperto il concerto dei Rolling Stones negli Stati Uniti a novembre scorso. La rock band italiana ha rivelato una nuova entusiasmante collaborazione per– Il film. L’annuncio è arrivato durante il ritorno trionfale alla grande finale dell’Eurovision Song Contest a Torino, sabato sera. Il gruppo, composto da Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, ha avuto un anno frenetico da quando ha portato a casa il trofeo dell’Eurovision lo scorso maggio. Oltre ad essere apparsi al Saturday Night Live e al Coachella Festival, hanno appena pubblicato un nuovo singolo, Supermodel, a cui hanno lavorato con l’artista pop svedese, Max Martin. Oltre ad averlo ...

