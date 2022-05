Isola 16, Laura Maddaloni fa il nome di chi vorrebbe vincitore (e non fa parte dei suoi amici naufraghi)! (Di lunedì 16 maggio 2022) Laura Maddaloni, dopo l’eliminazione a L’Isola dei Famosi avvenuta nella scorsa puntata, è tornata a dire la sua sui social dove, facendo una chiacchierata con i suoi fan ha fatto un bilancio della sua esperienza estrema. La judoka ha approfittato anche dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Naturalmente, il tutto condito dalla sua sicurezza e caparbietà ma soprattutto, dalla sua convinzione di non avere rimpianti. E’ 11 il voto che ha dato alla sua avventura in Honduras, breve ma intensa, su una scala da 1 a 10. Nonostante rifarebbe il reality altre 100 volte, attualmente ha ammesso di non sentirne affatto la mancanza. A chi le ha chiesto chi fosse il più falso tra i naufraghi ancora in gara, la moglie di Clemente Russo non ha avuto dubbi: Nicolas Vaporidis. “Credo che abbia giocato un po’ ... Leggi su isaechia (Di lunedì 16 maggio 2022), dopo l’eliminazione a L’dei Famosi avvenuta nella scorsa puntata, è tornata a dire la sua sui social dove, facendo una chiacchierata con ifan ha fatto un bilancio della sua esperienza estrema. La judoka ha approfittato anche dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Naturalmente, il tutto condito dalla sua sicurezza e caparbietà ma soprattutto, dalla sua convinzione di non avere rimpianti. E’ 11 il voto che ha dato alla sua avventura in Honduras, breve ma intensa, su una scala da 1 a 10. Nonostante rifarebbe il reality altre 100 volte, attualmente ha ammesso di non sentirne affatto la mancanza. A chi le ha chiesto chi fosse il più falso tra i naufraghi ancora in gara, la moglie di Clemente Russo non ha avuto dubbi: Nicolas Vaporidis. “Credo che abbia giocato un po’ ...

