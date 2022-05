Elisabetta Franchi e la letterina di Luciana Littizzetto: 'Un messaggio da noi donne sopra gli... (Di lunedì 16 maggio 2022) Luciana Littizzetto 'scrive' attraverso il piccolo schermo un'ironica e tagliente letterina all'imprenditrice nel campo della moda, Elisabetta Franchi dopo che la stilista ha dichiarato di assumere ai ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022)'scrive' attraverso il piccolo schermo un'ironica e taglienteall'imprenditrice nel campo della moda,dopo che la stilista ha dichiarato di assumere ai ...

Advertising

HuffPostItalia : Parla una dipendente di Elisabetta Franchi: 'Per lei la vita privata non esiste, alle donne rende la vita impossibi… - repubblica : Parla un'impiegata di Elisabetta Franchi: 'A noi donne rende la vita impossibile' [di Caterina Giusberti] - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - mattialollochi : RT @LucillaMasini: Proposte di legge in Spagna: 3 giorni al mese di congedo mestruale, Iva azzerata sugli assorbenti, meno ostacoli per l'#… - BubaBubmar : RT @LucillaMasini: Proposte di legge in Spagna: 3 giorni al mese di congedo mestruale, Iva azzerata sugli assorbenti, meno ostacoli per l'#… -