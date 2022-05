Doctor Strange nel Multiverso della Follia guida il box office USA | Firestarter con Zac Efron è un flop

(Di lunedì 16 maggio 2022)nelvola al boxUSA sfiorando i 300 milioni,di incassi per il reboot dicon Zacnelgoverna saldamente il boxUSA incassando altri 61 milioni che lo portano a un incasso totale di 291,8 milioni. Flessione negli incassi del 61% per il cinecomic Marvel capitanato dalla star inglese Benedict Cumberbatch. Il film, che è il seguito didel 2016 di Scott Derrickson, è il secondo lungometraggio standalone incentrato sul personaggio di Stephene vede il ...

