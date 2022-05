Calciomercato | Mbappé a un passo dal Real Madrid I media spagnoli | «Accordo concluso tra il giocatore e i blancos»

(Di lunedì 16 maggio 2022) Kylianè sempre più vicino al. Eletto il migliordella Ligue 1, l’attaccante del Paris Saint Germain poche ore fa aveva detto a proposito del suo futuro: «Non posso dire molto, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro con la nazionale francese a giugno». Ilda tempo è sulle tracce del. «L’annuncio di Mbappè alarriverà prima che la squadra di mister Ancelotti giochi la finale di Champions League. Conto alla rovescia iniziato», ha scritto su Twitter il giornalista sportivo Alessandro Alciato. Le voci intà si erano rincorse già nelle ultime settimane: le ...

Commenta per primo Decisione ormai presa da Kylian, che lascerà il Psg a parametro zero e si trasferirà al Real Madrid. Lo assicura Marca , a breve ci sarà l'annuncio dello stesso giocatore.Si sposteranno molto probabilmente anchee Lewandowski e anche qualche direttore sportivo è pronto a cambiare maglia. Insomma, tutti movimenti che in viale della Liberazione lasciano pensare ...