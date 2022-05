Calciatori italiani all’estero: Jorginho perde un’altra finale ai rigori (Di lunedì 16 maggio 2022) L’FA Cup del Chelsea sfuma ancora contro il Liverpool. Grifo fuori dalla Champions, in gol Esposito e Okaka Arriva un’altra delusione per Jorginho. Il suo Chelsea, infatti, arriva fino ai rigori contro il Liverpool, poi però perde l’FA Cup proprio dagli undici metri. Il centrocampista italiano segna il suo penalty, è decisivo l’errore di Mount e successivamente la realizzazione di Tsimikas. E’ la seconda finale persa ai rigori per il Chelsea dopo l’EFL Cup sempre contro i Reds. Ora Jorginho e compagni dovranno difendere il terzo posto in classifica dagli assalti di Tottenham e Arsenal. Grifo fuori dalla Champions Anche per un altro italiano all’estero è stato un week-end nero. Il Friburgo cade contro il Bayer Leverkusen, Grifo vede sfumare la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) L’FA Cup del Chelsea sfuma ancora contro il Liverpool. Grifo fuori dalla Champions, in gol Esposito e Okaka Arrivadelusione per. Il suo Chelsea, infatti, arriva fino aicontro il Liverpool, poi peròl’FA Cup proprio dagli undici metri. Il centrocampista italiano segna il suo penalty, è decisivo l’errore di Mount e successivamente la realizzazione di Tsimikas. E’ la secondapersa aiper il Chelsea dopo l’EFL Cup sempre contro i Reds. Orae compagni dovranno difendere il terzo posto in classifica dagli assalti di Tottenham e Arsenal. Grifo fuori dalla Champions Anche per un altro italianoè stato un week-end nero. Il Friburgo cade contro il Bayer Leverkusen, Grifo vede sfumare la ...

