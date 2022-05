Amici 21, la dichiarazione di Ermal Meta ad Alex Rina (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche se non ha vinto Amici 21, il cantante Alex Rina ha ricevuto una splendida proposta: quella di aprire i concerti di Ermal Meta, artista che non ha mai nascosto la preferenza nei confronti dell’allievo di Lorella Cuccarini. E avendo parlato di Alex sui suoi social, proprio mentre era in corso la finale di Amici 21, Ermal Meta ha ricevuto una proposta tramite Twitter da uno dei suoi followers. “Fagli aprire i tuoi concerti”, ha twittato il fan, riferendosi appunto ad Alex. E la risposta di Ermal ha sorpreso ed entusiasmato tutti: “Perchè no! Anzi! Si”, ha replicato l’artista, mandando in brodo di giuggiole il web. Le basi di questa straordinaria collaborazione, insomma, sono già state poste! Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 16 maggio 2022) Anche se non ha vinto21, il cantanteha ricevuto una splendida proposta: quella di aprire i concerti di, artista che non ha mai nascosto la preferenza nei confronti dell’allievo di Lorella Cuccarini. E avendo parlato disui suoi social, proprio mentre era in corso la finale di21,ha ricevuto una proposta tramite Twitter da uno dei suoi followers. “Fagli aprire i tuoi concerti”, ha twittato il fan, riferendosi appunto ad. E la risposta diha sorpreso ed entusiasmato tutti: “Perchè no! Anzi! Si”, ha replicato l’artista, mandando in brodo di giuggiole il web. Le basi di questa straordinaria collaborazione, insomma, sono già state poste! Dello ...

