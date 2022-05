Veronica Pivetti rivela: “Caddi in depressione per colpa dei farmaci” (Di domenica 15 maggio 2022) Depressa nella vita reale ma sul set si sdoppiava, ci riusciva Veronica Pivetti e questo l’ha salvata: “Riuscivo a sdoppiarmi, fingevo e proprio questo mi ha aiutato: immergermi in un personaggio tutt’altro che drammatico, mi faceva uscire dal mio stato depressivo. Tra un ciak e l’altro, però, un fiume di lacrime e la mia truccatrice mi inseguiva per riattaccarmi sulle palpebre le ciglia finte”, il racconto sulla sua depressione Veronica Pivetti ha parlato di sé a tutto tondo sulle colonne del “Corriere della Sera”, rivelando innanzitutto di aver esordito da attrice in uno spot pubblicitario con Maurizio Nichetti per una marca di olive, proseguendo poi con il doppiaggio. Proprio a questo mestiere è legato un ricordo divertente: “Siamo nel 1994, mia sorella era stata da poco eletta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Depressa nella vita reale ma sul set si sdoppiava, ci riuscivae questo l’ha salvata: “Riuscivo a sdoppiarmi, fingevo e proprio questo mi ha aiutato: immergermi in un personaggio tutt’altro che drammatico, mi faceva uscire dal mio stato depressivo. Tra un ciak e l’altro, però, un fiume di lacrime e la mia truccatrice mi inseguiva per riattaccarmi sulle palpebre le ciglia finte”, il racconto sulla suaha parlato di sé a tutto tondo sulle colonne del “Corriere della Sera”,ndo innanzitutto di aver esordito da attrice in uno spot pubblicitario con Maurizio Nichetti per una marca di olive, proseguendo poi con il doppiaggio. Proprio a questo mestiere è legato un ricordo divertente: “Siamo nel 1994, mia sorella era stata da poco eletta ...

