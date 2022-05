Traffico Roma del 15-05-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 maggio 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora Buona domenicanon mento sulla rete viene a cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre sulla Pontina ci sono con una menti per la tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione di Latina La polizia locale Ci segnala un incidente a Cinecittà in Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Quinto Publicio altro incidente all’appio Claudio viale Giulio Agricola all’altezza di via Marco Valerio Corvo un terzo incidente in via dei Monti di Primavalle in prossimità di via Francesco Maria torrigio raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni nel quartiere Trieste per tutta la giornata per una manifestazione di carattere commerciale e culturale è chiusa alPiazza Caprera per via delle Alpi e degli Appennini in Prati la quinta edizione di auto è interdetta al ...