corriereadriatico.it

CASTELSANTANGELO SUL NERA - Si ribalta con l'auto e finisce all'ospedale di Torrette insieme ai figlioletti di sei e otto anni che viaggiavano con lui. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 nel ...Sarebbe un ricorso storico: proprio sul vulcano, quattro anni fa, il gemello britannico prese le redini della corsa e le tenne fino alle Alpi piemontesi, dove crollò di. Da allora la corsa ... Schianto da brividi a Castelsantangelo sul Nera, auto si ribalta: in ospedale padre e due figli CASTELSANTANGELO SUL NERA - Si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale di Torrette insieme ai figlioletti di sei e otto anni che viaggiavano con lui. L’incidente ...Gli agenti , ad un posto di blocco, non riescono a fermare la vettura. Manovre azzardate del conducente. Ammette di aver fatto uso di droga prima di salire a bordo: via la patente ...