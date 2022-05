Rave party organizzato abusivamente in una zona boschiva di Piombino | forze dell’ordine al raduno

(Di domenica 15 maggio 2022) Continuano i raduni non autorizzati in Italia. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno identificato 80 giovani di diverse regioni nel corso di unin unadi, nella frazione Fiorentina in località Cagliana. Ulteriori 200 ragazzi sono stati allontanati prima ancora che arrivassero nel luogo della festa. Il blitz è scattato nella notte a seguito di segnalazioni anonime sulin atto.

Advertising

paoloigna1 : RT @RaiRadio2: <<Nel 2018 cos'è il Paese dei Balocchi? É il rave party, e Lucignolo è il PR>> ?? @edoardo_bennato in diretta a #Radio2Socia… - Parpiglia : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Livorno, blitz forze dell'ordine a rave party: 80 identificati #livorno - RaspEchinacea : Ma il rave party dalle 9 di mattina perché? -

commenta Ottanta ragazzi provenienti da diverse regioni sono stati identificati da polizia, carabinieri e guardia di finanza, durante unorganizzato abusivamente in una zona boschiva di Piombino, nella frazione Fiorentina in località Cagliana. Altri 200 giovani sono stati allontanati prima ancora che arrivassero nel luogo ...Pertanto, in attuazione delle direttive locali, riguardanti le procedure di intervento in occasione di eventi musicali senza licenza rientranti nella categoria dei(in fase di definizione ...PIOMBINO: Un sospetto ha fatto scattare l'allarme. Polizia, carabinieri e guardia di finanza si sono ritrovati nel bosco per intercettare l'arrivo dei camper ...Decine le chiamate al 112 per la musica a tutto volume. Oltre 200 partecipanti sono stati bloccati prima che si unissero al raduno, altri sono stati identificati ...