Napoli | l’agente di Osimhen ironizza | “La password per segnare? Victor”

l'agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha pubblicato un post sui suoi profili social in seguito alla rete segnata dall'attaccante del Napoli contro il Genoa. Il nigeriano era finito al centro di una vicenda legata al suo utilizzo dei social network, ma Calenda ha scritto: "La password giusta per segnare è… Victor. Più forte di tutto, #fakenews".

