MotoGP in tv | orari GP Francia 2022 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Siamo giunti all’attesissima domenica del Gran Premio di, settimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Le Mans ci aspettano tre gare di grande importanza, che andranno a concludere il primo terzo di stagione entrando, quindi, in una fase indicativa dell’intero campionato. LALIVE DI WARM-UP EDEL GP DIDIALLE 9.40 E 14.00 Si correrà sul circuito della Sarthe e, secondo le previsioni del meteo la pioggia potrebbe assurgere al ruolo di protagonista nella giornata di domani, andando a rimescolare completamente le carte in tavola. Dopo prove libere e qualifiche dominate da sole e temperature oltre la media stagionale per le abitudini di Le Mans, tutto sarà ribaltato? Vedremo il via delle gare, come sempre, alle ore 11.00 con la Moto3, ...