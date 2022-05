Milano, due donne prese a martellate per strada: una di loro è ricoverata in codice rosso (Di domenica 15 maggio 2022) Due donne di 28 e 38 anni sono state aggredite a Garbagnate Milanese mentre erano per strada. A farlo è stata una italiana di 29 anni. Da quanto si apprende, avrebbe utilizzato uno di quei martelli frangivetri di emergenza che si trovano sui mezzi pubblici. La 38enne è stata colpita alla testa ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Niguarda” di Milano. Attualmente non è in pericolo di vita. La 28enne invece è stata ferita in modo meno grave ed è stata medicata in codice verde all’ospedale di Garbagnate. L’aggressione è avvenuta nell’area davanti la stazione ferroviaria. Residente a Legnano e tossicodipendente, la 29enne era già stata in cura presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Avrebbe aggredito le passanti senza motivazione apparente. ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) Duedi 28 e 38 anni sono state aggredite a Garbagnate Milanese mentre erano per. A farlo è stata una italiana di 29 anni. Da quanto si apprende, avrebbe utilizzato uno di quei martelli frangivetri di emergenza che si trovano sui mezzi pubblici. La 38enne è stata colpita alla testa ed è stata trasportata inall’ospedale “Niguarda” di. Attualmente non è in pericolo di vita. La 28enne invece è stata ferita in modo meno grave ed è stata medicata inverde all’ospedale di Garbagnate. L’aggressione è avvenuta nell’area davanti la stazione ferroviaria. Residente a Legnano e tossicodipendente, la 29enne era già stata in cura presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Avrebbe aggredito le passanti senza motivazione apparente. ...

