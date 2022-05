Mariupol | bombe al fosforo sull' Azvostal | in un video la scia degli ordigni

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civil… - fisco24_info : Kiev, 'russi scrivono frasi della band Kalush su bombe Azovstal': Media, foto postate dal consigliere del sindaco d… - BeltramoPaolo : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civili evac… - tg2rai : Bombe al fosforo su #Mariupol. Trattative in corso per evacuare l'acciaieria. La #Turchia mette a disposizione una… - sisinis : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Kiev: 'Bombe incendiarie o al fosforo sull'acciaieria Azovstal'. Un convoglio con 500-1.000 auto di civili evac… -

al fosforo sull'Azovstal, russi a tenaglia suSulla guerra 'la Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi strategici in Ucraina' e la Nato ha confermato 'il sostegno continuo' a Kiev' ...I russi hanno attaccato l'acciaieria Azvostal di. dove sono asseragliati gli ultimi soldati ucraini in città, conal fosforo, vietate dalle convenzioni internazionali contro obiettivi civili e contro obiettivi militari in aree civili.(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Non solo l'occupazione e le bombe russe, a Mariupol si muore anche per la carestia e le condizioni antiigieniche che stanno mietendo la popolazione anziana. Lo ha affermato ...Gli ucraini accusano i russi di avere scritto su alcune bombe, presumibilmente destinate alla Azovstal, le parole pronunciate dalla band ucraina Kalush dopo la vittoria all'Eurovision proprio per salv ...