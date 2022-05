Live Cagliari-Inter 0-1 | va a segno Darmian

Advertising

DAZNTVLive : ?????????? ???????? ?????? LIVE #CagliariInter 0?? - 0?? (8'): ????Ci prova Lykogiannis, Handanovic si allunga e respinge ????… - shamim_4sraj : ?????????? ???????? ?????? LIVE #CagliariInter 0?? - 0?? (8'): ????Ci prova Lykogiannis, Handanovic si allunga e respinge ????… - Soccer4kHD : ?????????? ???????? ?????? LIVE #CagliariInter 0?? - 0?? (8'): ????Ci prova Lykogiannis, Handanovic si allunga e respinge ????… - Shamim_4S : ?????????? ???????? ?????? LIVE #CagliariInter 0?? - 0?? (8'): ????Ci prova Lykogiannis, Handanovic si allunga e respinge ????… - HuttpTv : ?????????? ???????? ?????? LIVE #CagliariInter 0?? - 0?? (8'): ????Ci prova Lykogiannis, Handanovic si allunga e respinge ????… -

Commenta per primo- Inter, con fischio d'inizio alle 20.45 alla Sardegna Arena, chiude il programma della domenica di Serie A. Come sempre Calciomercato.com vi racconteràla moviola degli episodi più ...Grande intensità dei sardi 2' - Occasione Inter! Perisic tira col sinistro da fuori, ma Cragno mette in angolo 1' - Inzia la partita all'Unipol Domus- Inter, ancora pochi istanti prima ...CAGLIARI-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI CAGLIARI-INTER 15' - Tentativo di Barella pretenzioso dalla distanza, palla fuori. Fischi per lui. 15' - Sponda di ...Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn (Estonia) - VAT: EE102265251, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabil ...