L'auto con quattro ragazzi finisce fuori strada: morti una 18enne e un 16enne. Feriti i due amici (Di domenica 15 maggio 2022) Strazianti, scrive BlogSicilia.it, le scene dei familiari arrivati sul luogo dell'incidente, dopo essere stati svegliati di notte dalla notizia. Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Strazianti, scrive BlogSicilia.it, le scene dei familiari arrivati sul luogo dell'incidente, dopo essere stati svegliati di notte dalla notizia.

Advertising

RaiNews : L'uomo alla guida dell'auto che ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti è un 37enne saudita #Roma #14marzo - RobertoAbbatti1 : RT @PBerizzi: Se gli automobilisti in coda in autostrada si fermano e scendono dalle auto per cercare di far passare l'autobus con targa uc… - localpol : RT @IlMici8: È passato in auto un ragazzo e ha visto le anatre nel campo…con il finestrino aperto ha urlato “ohhh le nane (=anatre in tosca… - Fuck_Euro_ : @ottobrerosa Un sentito plauso a tutti quelli che non stimano #bersani . Perché chi è in grado di appoggiarlo, è re… - leggoit : L'auto con quattro ragazzi finisce fuori strada: morti una 18enne e un 16enne. Feriti i due amici -