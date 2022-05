Iliad | stop all’offerta | i clienti devono adeguarsi Cosa succede ora

(Di domenica 15 maggio 2022) La compagnia telefonicaha scelto di porre fine alla sua buonissima offerta, inon possono far altro cheLa compagnia telefonica francese,, ha sempre proposto offerte ottimali e convenienti. Recentemente, però, ha scelto di cancellarne una molto buona. Il logo del noto operatore telefonico (Via Screenshot)La società francese è diventata famosa per fornire aiofferte vantaggiose a prezzi molto bassi. Questa scelta ha spinto molte persone a passare dal proprio operatore ad. Infatti, nel 2016 in Italia viene fondata la filiale italiana di questo gruppo francese, che con le sue ottime offerte ha permesso un boom di adesioni. L’offerta cheha scelto di cancellare riguarda solo i dati mobili. La ...

Advertising

SolariPaolo : @i_ponzo HO Costa poco, scarica i dati benissimo, e se hai una regione come la mia Liguria disastrosa come morfolog… -

TecnoAndroid.it

Si può passare amantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo 'Sì' alla ... Con&Go! è possibile mettere in pausa l'offerta per 30 giorni consecutivi ogni anno e ottenere lo ...Ho provato a scrivere anche a, essendo loro cliente, chiedendo se loro potessero fare ... L'amministratore non sembra confermare la propria responsabilità sullo, ma si ferma con autorizzare i ... Iliad, stop all’app: la pessima novità che coinvolge i clienti Android La nota ed economica compagnia telefonica ha preso una drastica decisione, che non farà contenti moltissimi utenti e clienti italiani ...2' di lettura 11/05/2022 - Il comitato di via Caracciolo-Quattro Marine intende esprimere nuovamente le preoccupazioni e le perplessità in ordine all'installazione prossima di un’antenna telefonica, c ...