Djokovic re di Roma per la sesta volta. Batte Tsitsipas e trionfa agli Internazionali (Di domenica 15 maggio 2022) Novak Djokovic per la sesta volta è campione agli Internazionali d'Italia: il serbo supera nella finale sul campo centrale per 6-0 7-6 il greco Stefanos Tsitsipas dopo un'ora e 36 di gioco. Partita senza storia nel primo set durato appena 26 minuti e concluso col risultato di 6-0 per il serbo. Tsitsipas, apparso molto contratto durante tutta la gara, ha cambiato marcia all'inizio del secondo set e ha illuso il pubblico conquistando presto il break e andando a servire sul 5-3 per portare la partita al terzo set. Lì colpo di coda del n.1 del mondo, contro-break e secondo set deciso al tie break. Nel gioco finale Djokovic è apparso sempre in controllo e ha chiuso col punteggio d 7-5. Per il serbo, che ha dedicato la vittoria al figlio Stefan («ha sette ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) Novakper laè campioned'Italia: il serbo supera nella finale sul campo centrale per 6-0 7-6 il greco Stefanosdopo un'ora e 36 di gioco. Partita senza storia nel primo set durato appena 26 minuti e concluso col risultato di 6-0 per il serbo., apparso molto contratto durante tutta la gara, ha cambiato marcia all'inizio del secondo set e ha illuso il pubblico conquistando presto il break e andando a servire sul 5-3 per portare la partita al terzo set. Lì colpo di coda del n.1 del mondo, contro-break e secondo set deciso al tie break. Nel gioco finaleè apparso sempre in controllo e ha chiuso col punteggio d 7-5. Per il serbo, che ha dedicato la vittoria al figlio Stefan («ha sette ...

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - GuidoDeMartini : ?? TENNIS: LA LEZIONE DI DJOKOVIC AL TORNEO DI ROMA ?? ?? Lui NON si è piegato alla vaccinazione forzata, è restato i… - GuidoDeMartini : ?? LO VOLEVANO FARE FUORI PERCHÉ HA SCELTO DI NON VACCINARSI ?? ?? DJOKOVIC, ancora una volta, non sbaglia la rispost… - vaniacavi : RT @Leonard1306__: Nadal sta male, Murray sta male, invece Djokovic vince gli Internazionali di Roma. Ma sarà sicuramente una coincidenza. - _ItsGiorgia : RT @tempoweb: #Djokovic re di #Roma per la sesta volta. Batte #Tsitsipas e trionfa agli #Internazionali #tennis -