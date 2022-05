Damascelli | «Retrocessione? Dipende tutto dal Cagliari Finale che fa godere»

(Di domenica 15 maggio 2022) . Ecco le sue paroleè intervenuto sulle colonne de Il Giornale sulla lotta salvezza che vede protagonista il. Le sue parole riportate da Fcinter1908.it. «È la penultima. Ma potrebbe essere l’ultima.daldall’Inter. Ovviamenteanche dal Milan.di quelli che non ti aspettavi ma per i quali godi, sempre che poi arrivi la vittoria. I diritti tivvù rendono irregolare questi turni conclusivi, le squadre scendono in campo già sapendo il risultato delle concorrenti al titolo o alla, per fortuna i calciatori si comportano meglio di chi gestisce il sistema ed è sotto schiaffo delle emittenti, badando esclusivamente al denaro e non alla correttezza del gioco. Il Milan parte prima, ...

