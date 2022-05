Bayern Monaco, Heiner controcorrente: «Lewandowski resta fino al 2023» (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente del Bayern Monaco Heiner va controcorrente sul futuro di Lewandowski Herbert Heiner, presidente del Bayern Monaco, ai microfoni di Sport1 è andato controcorrente sul futuro in Baviera di Robert Lewandowski. LE PAROLE – «Ancora una volta, Lewandowski ha un contratto fino a giugno 2023 e giocherà per noi fino ad allora. Quando si firma un contratto, non si può parlare di ‘forzare’ qualcuno ad adempierlo…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Il presidente delvasul futuro diHerbert, presidente del, ai microfoni di Sport1 è andatosul futuro in Baviera di Robert. LE PAROLE – «Ancora una volta,ha un contrattoa giugnoe giocherà per noiad allora. Quando si firma un contratto, non si può parlare di ‘forzare’ qualcuno ad adempierlo…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

