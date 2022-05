Badminton | Thomas & Uber Cup Finals Bangkok 2022 | vincono l’India tra gli uomini e la Corea del Sud tra le donne

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Si sono concluse a, in Thailandia, leCupdi, ovvero i più prestigiosi tornei a squadre, rispettivamente maschile e femminile, al mondo, paragonabili per importanza ai Mondiali: nel torneo maschile successo del, che batte per 3-0 in finale l’Indonesia, mentre in quello femminile affermazione delladel Sud, che supera nell’ultimo atto per 3-2 la Cina. FINALECUPDEL SUD-CINA 3-2Chen Yu Fei (Cina) b. An Se Young (del Sud) 17-21 21-15 22-20 Lee So Hee / Shin Seung Chan (del Sud) b. Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (Cina) 12-21 21-18 21-18 He Bing Jiao (Cina) b. Kim Ga Eun ...