Terremoti a Firenze | l’esperto mette in guardia – e sull’ipotesi scosse più forti…

(Di sabato 14 maggio 2022) Sono oltre 200 leche hanno fatto tremare tutta l’area diin questi ultimi dieci giorni, alcune delle quali nettamente avvertite dalla popolazione. Lo sciame sismico, che vede come epicentro la zona compresa tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa, a pochi chilometri dal capoluogo toscano, ha avuto come ‘picchi’ quattro scuotimenti sismici di magnitudo superiore a 3, che hanno preoccupato non poco tutta la popolazione di(ma anche di Prato, Pistoia e aree limitrofe). La prima scossa di terremoto si è verificata lo scorso 3 maggio: la magnitudo 3.7, rilevata allora dall’INGV, è la stessa dell’ultimo movimento tellurico di una certa consistenza, verificatosi alle 23:12 di giovedì 12 maggio.che stannondo molta ansia tra la ...