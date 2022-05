Monza-Brescia in tv | data | orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie B 2021 2022

(Di sabato 14 maggio 2022) Sarà ila sfidare ilnelle semifinali deidi. La squadra di Corini/Alvini ha sconfitto il/Perugia nella sfida secca dei quarti di finale conquistando l’accesso per il penultimo atto. La gara di anè in programma mercoledì 18 maggio alle ore 19, mentre il ritorno al Brianteo domenica 22 maggio alle ore 18. Le partite saranno trasmesse su Dazn e sui canali di Sky Sport. SportFace.

Brescia, rimonta da brivido col Perugia: è semifinale contro il Monza #SerieB #BresciaPerugia
La semifinale sarà tra #Monza e #Brescia: date, orari e dirette tv #SerieB
FT Brescia 3 Perugia 2. Brescia will face Monza #BresciaPerugia
Pisa - Benevento Monza - Brescia Chi volete in Serie A ?

Diretta/ Perugia(risultato finale 1 - 0): Ferrarini gela i brianzoli! SI COMINCIA! Siamo arrivati alla diretta diPerugia.
Benevento-Pisa e Brescia-Monza. Definito il programma delle semifinali play-off
Playoff Serie B: Brescia-Perugia 3-2, umbri due volte avanti ma ai supplementari le Rondinelle volano in semifinale
Termina 3-2 tra Brescia e Perugia ai supplementari. Sono gli uomini di Alvini a conquistare la semifinale playoff.