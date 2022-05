Milan, Salvini: “Scudetto? Inter avvantaggiata, non dico niente neanche sotto tortura” (Di sabato 14 maggio 2022) “Domani alle 18 c’è un evento sportivo di cui non parlo, non dico nulla neanche sotto tortura“. Matteo Salvini, segretario della Lega e grande tifoso del Milan, non si sbilancia in vista della sfida contro l’Atalanta, fondamentale in chiave Scudetto. “L’unica roba che ho tenuto sospeso in agenda è una cena il 22 sera a La Spezia, chi segue il campionato sa perché – ha aggiunto Salvini nel corso dell’evento della Lega “È l’Italia che vogliamo” – ma non dico nulla perché l’Inter è avvantaggiata per la corsa Scudetto“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) “Domani alle 18 c’è un evento sportivo di cui non parlo, nonnulla“. Matteo, segretario della Lega e grande tifoso del, non si sbilancia in vista della sfida contro l’Atalanta, fondamentale in chiave. “L’unica roba che ho tenuto sospeso in agenda è una cena il 22 sera a La Spezia, chi segue il campionato sa perché – ha aggiuntonel corso dell’evento della Lega “È l’Italia che vogliamo” – ma nonnulla perché l’per la corsa“. SportFace.

Advertising

Sakuragi__20 : RT @sportface2016: #Milan, Matteo #Salvini: '#Scudetto? #Inter avvantaggiata, non dico niente neanche sotto tortura' #SerieA https://t.co… - sportface2016 : #Milan, Matteo #Salvini: '#Scudetto? #Inter avvantaggiata, non dico niente neanche sotto tortura' #SerieA - jpbellotto : Calcio: Salvini, Milan? Non dico nulla nemmeno sotto tortura, 'L'Inter è avvantaggiata nella vittoria per lo scudet… - 1899ViaBerchet : RT @Rossonerosemper: Caressa-Zazzaroni: 'Milan-Atalanta 1 fisso, Inter non vince a Cagliari' Questi provano la giocata, serve qualcosa per… - __Manuel11__ : Domani il Milan vincerà solo se Caressa, Cassano e Salvini indosseranno contemporaneamente la maglia dell’Atalanta #MilanAtalanta -