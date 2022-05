repubblica : Hong Kong, arrestato poi rilasciato il cardinale Zen, 90 anni: così la Cina usa il pugno di ferro col nuovo governa… - ilpost : A Hong Kong è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione il cardinale Joseph Zen, un noto e importante attivista… - Avvenire_Nei : #Cina. Arrestato a #HongKong il cardinale Joseph #Zen, sostenitore della democrazia - CatelliRossella : Hong Kong: tre condannati per furto di uno scritto di Mao - Asia - ANSA - Pius_XII : RT @MichelangNasca: #JosephZen Ze-kiun, emerito di Hong Kong. Il #cardinale novantenne, arrestato, rilasciato e perseguitato, appartenente… -

Agenzia ANSA

Tre persone sono state condannate aa pene fino a due anni e mezzo di reclusione per avere rubato uno scritto autografo di Mao Zedong e poi, ignari del suo valore, di averlo rivenduto per una somma equivalente a meno di 25 ...Londra, New York esono solo tre delle città in cui è possibile trovare le boutique del cioccolato firmate Venchi, luoghi eleganti e ospitali in cui è possibile assaporare tantissime ... Hong Kong: tre condannati per furto di uno scritto di Mao - Asia Tre persone sono state condannate a Hong Kong a pene fino a due anni e mezzo di reclusione per avere rubato uno scritto autografo di Mao Zedong e poi, ignari del suo valore, di averlo rivenduto per un ...Lo scrive in un post su Facebook lo stesso arcivescovo, secondo quanto riporta oggi il settimanale cattolico di Hong Kong, Sunday Examiner sul suo sito. Ho parlato con il card. Zen , scrive mons. Chow ...