Amici, l'ex insegnante massacra sui social a Celentano: "Non deve insegnare perchè …" (Di sabato 14 maggio 2022) Alessandra Celentano si è trovata molte volte, nel corso degli anni, al centro di polemiche e discussioni. E sono stati molti gli allievi ma anche i colleghi che si sono scagliati contro di lei. Proprio nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le parole espresse da Steve La Chance su Facebook. Parole che secondo molti sono riferite proprio ad Alessandra Celentano. Ma, sarà davvero così? Il post social di Steve La Chance fa discutere Dopo la messa in onda della semifinale di Amici, avvenuta lo scorso sabato, l'ex professore della scuola di Canale 5 ovvero Steve La Chance ha condiviso un post sui social, e di preciso su Facebook, di cui nelle ultime ore si sta parlando molto. Nello specifico in molti hanno pensato che le sue parole fossero rivolte alla maestra Alessandra ...

