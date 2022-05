Amici 21 | il “podio alternativo”

Leggi su zon

(Di sabato 14 maggio 2022) Il talent si conferma un’occasione a prescindere dalla gara. Le vittorie di Carola, Aisha e Elena ad21 Se c’è una cosa che la storia artistica di Emma Muscat, in questi giorni a Torino per l’Eurovision Song Contest in rappresentanza di Malta, dovrebbe insegnarci è che spesso il talent show rappresenta una grande occasione di visibilità e di ingaggio, a prescindere dalla gara che – avendo un meccanismo cosiddetto “ad imbuto” – presuppone la vittoria di un solo concorrente. In diretta domani sera su Canale 5,21 celebrerà la sua finalissima: in attesa di scoprire chi tra i finalisti alzerà al cielo la coppa che l’anno scorso fu della ballerina Giulia Stabile, c’è già chi – pur non sentendo risuonare per sé We are The Champions dei Queen – ha già avuto la sua vittoria. E’ il caso, per esempio, di Elena Manuele. La giovane interprete ...