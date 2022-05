"Un caso in Corea del Nord", arriva il lockdown totale (Di venerdì 13 maggio 2022) Kim Jong - un si e' presentato con la mascherina in pubblico, per la prima volta in oltre due anni di pandemia, a rimarcare "l'estrema gravita' del momento". Alla riunione d'emergenzadel Partito dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Kim Jong - un si e' presentato con la mascherina in pubblico, per la prima volta in oltre due anni di pandemia, a rimarcare "l'estrema gravita' del momento". Alla riunione d'emergenzadel Partito dei ...

Agenzia_Ansa : Nella Corea del Nord Kim ordina il lockdown dopo il primo caso di Covid-19 #ANSA - fanpage : Corea del Nord, un caso surreale: il #Covid sarebbe comparso soltanto l'11 maggio con un boom di contagi - Lucavad72 : RT @fanpage: Corea del Nord, un caso surreale: il #Covid sarebbe comparso soltanto l'11 maggio con un boom di contagi - GianniVezzani1 : Covid: la Cina inasprisce le misure e la Corea del Nord va in lockdown dopo un caso - 416eeca6bd0044f : RT @ProfMBassetti: Primo caso ufficiale di Covid in Nord Corea. La variante omicron e la sua contagiosità non sono contenibili da confini,… -