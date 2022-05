Traffico Roma del 13-05-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo aggiornamento sulla via Tuscolana abbiamo rallentamenti a causa di un incidente all’altezza di via di Porta Furba un incidente in Piazza Pio XI in direzione Cornelia possibili rallentamenti incidente sulla Casilina zona Torre Gaia Grotte celoni incidenti sul Raccordo Anulare abbiamo lunghe Code in carreggiata interna nel tratto Nomentana a Prenestina è un incidente lungo il tratto di complanare della carreggiata interna tra laFiumicino a via della Pisana qui e rallentamenti alla Foro Italico gli internazionali di tennis è intenso ilsul viale di Tor di Quinto sulla tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII in via dei Campi Sportivi Siamo qui in direzione della Salaria Intanto ilè un momento in uscita da ...