Sud | Draghi | ' lavorare a stabilizzazione area mediterranea | Libia in particolare'

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Per rafforzare questi partenariati, dobbiamoper lapolitica della regione. Mi riferisco inalla, un Paese dalle enormi potenzialità. Ma penso, più in generale, ai rischi che la guerra pone alla stabilità dell'Africa, del Medio Oriente". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.

La cooperazione tra i paesi del Mediterraneo è fondamentale anche per la politica energetica, lo ha detto il premier Marioparlando al forum 'Verso', precisando che l'Italia continuerà a lavorare per "diversificare" le fonti di approvvigionamento del gas. "Dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Paesi del ...L'intervento del presidente del Consiglio Marioapre il Forum di Sorrento "Verso", organizzato dalla ministra Mara Carfagna. Una due giorni fitta di appuntamenti con i protagonisti dei ...La giornata di oggi è un segno della nostra volontà di immaginare e costruire un Sud diverso. Un Mezzogiorno protagonista delle grandi sfide dei nostri tempi". Sono le parole del premier a "Verso sud" ...Per farlo, serve prima di tutto la giusta collaborazione tra investimenti pubblici e privati”. Così il premier Mario Draghi al Forum ‘Verso Sud’ in corso a Sorrento. “Serve rafforzare la capacità ...