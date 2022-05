Advertising

AnsaLiguria : Addio a Panda che salvò i vip a Portofino isolata da mareggiata. Va in pensione dopo 25 anni di servizio #ANSA - MediasetTgcom24 : Portofino, la Panda che salvò vip (e non solo) dopo la mareggiata va in pensione #panda #portofino… - CorsigliaP : RT @ansa_liguria: Addio a Panda che salvò i vip a Portofino isolata da mareggiata - CorsigliaP : RT @BabboleoNews: Nel 2018 'salvò' le persone isolate sul promontorio di #Portofino dopo la mareggiata: dopo 25 anni di onorato servizio va… - BabboleoNews : Nel 2018 'salvò' le persone isolate sul promontorio di #Portofino dopo la mareggiata: dopo 25 anni di onorato servi… -

TGCOM

nel 2018 13 maggio 2022 12:01, lache salvò vip (e non solo) dopo la mareggiata va in pensione - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - >... Portofino, la Panda che salvò vip (e non solo) dopo la mareggiata va in pensione Dopo 25 anni di onorato servizio alla Croce Rossa, va in pensione la Panda che salvò i vip, e non solo, sul promontorio di Portofino isolati dopo la mareggiata del 2018 e che ha prestato soccorso lung ...Va in pensione la Panda che salvò i vip, e non solo, sul promontorio di Portofino isolati dopo la mareggiata del 2018 e che ha prestato soccorso lungo le strade impervie del promontorio. (ANSA) ...