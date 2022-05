Omicron in Corea del Nord, è allarme: isolate e curate 187mila persone, 6 morti per febbre. Il flop dei vaccini (Di venerdì 13 maggio 2022) La Corea del Nord ora è un caso mondiale: il Paese ha fatto sapere che oltre 187.000 persone sono state 'isolate e curate' per febbre, dopo che sono stati segnalati i primi casi di Covid - 19 e ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladelora è un caso mondiale: il Paese ha fatto sapere che oltre 187.000sono state '' per, dopo che sono stati segnalati i primi casi di Covid - 19 e ...

Advertising

RaiNews : Poche ore prima del lancio, Kim Jong-un aveva confermato la presenza della variante Omicron nel Paese e ordinato il… - Gazzettino : Omicron in Corea del Nord, è allarme: isolate e curate 187mila persone, 6 morti per febbre. Il flop dei vaccini - ilmessaggeroit : #Omicron in #Corea del Nord, è allarme: isolate e curate 187mila persone, 6 morti per febbre. Il flop dei #vaccini - _filippomerlo_ : RT @ProfMBassetti: Primo caso ufficiale di Covid in Nord Corea. La variante omicron e la sua contagiosità non sono contenibili da confini,… - StefaniaFalone : Nessun vaccinato, pochissimi test: perché Omicron spaventa così tanto la Corea del Nord -