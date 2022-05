“Non ci può essere opposizione tra lavoro e scelta di maternità”, Mattarella si riferisce a Elisabetta Franchi? (Di venerdì 13 maggio 2022) Dire a nuora perché suocera intenda. Le parole di Sergio Mattarella sull’occupazione femminile e la maternità sembra avere un obiettivo ben preciso che parte da Elisabetta Franchi (finita nel polverone per sua stessa responsabilità e dichiarazioni discriminatorie su questo tema) e altri imprenditori, imprenditrici e datori di lavoro che limitano l’accesso al mondo del lavoro a donne in “età di maternità”. Mattarella e il discorso sulle donne e la scelta tra lavoro e maternità In occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla natalità, il Presidente della Repubblica ha voluto inviare un messaggio che sembra essere molto in linea con le polemiche per quella dichiarazione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Dire a nuora perché suocera intenda. Le parole di Sergiosull’occupazione femminile e lasembra avere un obiettivo ben preciso che parte da(finita nel polverone per sua stessa responsabilità e dichiarazioni discriminatorie su questo tema) e altri imprenditori, imprenditrici e datori diche limitano l’accesso al mondo dela donne in “età di”.e il discorso sulle donne e latraIn occasione della seconda edizione degli Stati Generali sulla natalità, il Presidente della Repubblica ha voluto inviare un messaggio che sembramolto in linea con le polemiche per quella dichiarazione ...

