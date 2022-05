La borsa di Tokyo chiude in netto rialzo, Nikkei +2,60% (Di venerdì 13 maggio 2022) Chiusura in netto rialzo per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha guadagnato il 2,60% a 26.418 punti, in linea con le altre piazze asiatiche sostenute da un allentamento delle misure anti Covid a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Chiusura inper ladi, con ilche ha guadagnato il 2,60% a 26.418 punti, in linea con le altre piazze asiatiche sostenute da un allentamento delle misure anti Covid a ...

